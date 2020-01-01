Hakkımızda

Firmamız 2020 yılında Genç Girişimci Ayşegül Demir Tarafından kurulmuştur. Yıllarca Demirmaksan Makine Ltd. Şti. olarak sektörde Çelik silo montajı ile tecrübe sahibi olan Eşi Sinan DEMİR’den Aldığı destekle bu yatırımı bölgemize kazandırmaya karar vermişlerdir. Şirketimiz kuruluş açısından bir aile şirketidir. Tesisimiz 6000 Ton Kapasite ile hububat depolama, ayrıca Sertifikalı tohum kalitesinde eleme tesisi ile bölge halkının tahılını değerlendirmesine yardımcı olmayı ve çiftçiden aldığı tahılı kurumsal firmalara hammadde temini ile ikisi arasında bir köprü olmayı kendisine görev bilmiştir.



Sektör Her Geçen Gün Gelişmekte ve Büyümektedir. Buna paralel olarak bizde sektörle birlikte büyümeyi ve Halkımıza daha iyi hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Müşteri Beklentilerini göz önünde bulundurarak o doğrultuda kendimizi yenilemek hedefindeyiz. Gelecekte Daha iyi işlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.